Fernanda Montenegro, 95 anos: Atriz construiu a família dentro das artes; conheça sua história

Se nos palcos, no cinema e na televisão Fernanda Montenegro se expõe sem pudores, sempre a serviço de seus personagens, na vida pessoal a atriz, que completa 95 anos, é mais reservada. Muito porque também sua família se deu em frente ao público.

Família Torres em foto que está no livro ‘Fernanda Montenegro – Itinerário Fotobiográfico’, organizado pela própria atriz Foto: Acervo Fernanda Montenegro

Nascida Arlette Pinheiro Esteves da Silva, tornou-se Arlette Pinheiro Monteiro Torres quando se casou, em 1953, aos 23 anos, com o ator e diretor Fernando Torres. A parceria ocorria não apenas em casa, mas também nos palcos. Eles atuaram juntos pela primeira vez em 1950, na peça Alegres Canções na Montanha, de Julien Luchaire. No elenco ainda estavam nomes como Beatriz Segall, Nicette Bruno e Ariston Augusto. Foi a estreia de Fernanda no teatro profissional.

Em 1959, Fernanda e Fernando fundaram a companhia Teatro dos Sete, depois que deixaram o elenco do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Em um período que durou cerca de seis anos, os dois, mais o diretor Gianni Ratto e os atores Sergio Britto, Ítalo Rossi, Suely Franco e Maria Esmeraldo Forte produziram e encenaram cerca de 14 espetáculos, entre eles, O Mambembe, Com a Pulga Atrás da Orelha e Cristo Proclamado.

Fernando Montenegro e Fernando Torres em foto sem data Foto: Marcelo Abate/Estadão

Recentemente, Fernanda falou sobre o marido em uma entrevista ao especial Tributo, produzido pelo Globoplay. “Sem Fernando, a minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos, que também são referências dentro do nosso processo artístico. Tenho que agradecer, viu, Fernando, a você”, disse. Fernando morreu em 2008, aos 80 anos, vítima de enfisema pulmonar.

Na televisão, Fernanda e Fernando atuaram poucas vezes juntos. Na novela Baila Comigo, de 1981, ambos eram protagonistas, mas de núcleos diferentes. Ele era o doutor Plínio Barreto, pai dos gêmeos Quinzinho e João Victor. Fernanda era a ex-atriz Silvia Toledo, mãe de Lúcia, namorada de Quinzinho. Na novela Zazá, de 1997, na qual Fernanda fazia a personagem-título, Fernando fazia o brigadeiro Mourão, o conselheiro de Zazá.

Os filhos do casal só vieram depois de quase 12 anos de casamento. O primeiro, Claudio Torres, é diretor, redator e produtor de cinema. Dirigiu filmes como A Mulher Invisível, com Luana Piovani e Selton Mello, e O Homem do Futuro, como Wagner Moura e Alinne Moraes. Torres é um dos sócios da Conspiração Filmes.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres a aturam juntas na série ‘Amor e Sorte’ Foto: Globo/João Faissal

Fernanda Torres, também atriz, nasceu em 1965. Apesar de ser rosto conhecido na TV, com personagens em novelas como Selva de Pedra e séries como Os Normais e Tapas & Beijos, Fernanda se dedica mais ao teatro e ao cinema. Seu sucesso mais recente nos palcos é A Casa dos Budas Ditosos, peça baseada na obra de João Ubaldo Ribeiro.

Em uma entrevista ao Programa do Jô, mãe e filha falaram sobre como se relacionam e as diferenças entre elas. Fernanda disse que era difícil acompanhar o ritmo de trabalho da mãe. “Eu sou mais burguesa. Gosto muito de não fazer nada”, confessou.

Anos antes, em 1992, no programa Roda Vida, Fernanda afirmou que a mãe foi “repressora” quando ela estava na adolescência. “Minha mãe é muito conservadora às vezes e muito liberal. Ela é uma mulher contraditória (…) Mas ela nunca deixou de me dizer: vai à vida”, contou à época.

Fernanda Torres é casada com o diretor Andrucha Waddington, também sócio da Conspiração Filmes ao lado do cunhado Claudio Torres. Fernanda foi dirigida pelo genro no filme Casa de Areia, lançado em 2005.

Fernanda é avó de três netos, Joaquim, 24 anos, e Antonio, 16, filhos de Fernanda e Andrucha, e Davi, filho de Claudio Torres e Maria Luísa Mendonça. Joaquim trabalhou com a avó na série da TV Globo Amor e Sorte, de 2020, que tinha Fernanda Torres no elenco.

Fernanda Montenegro e Nathália Timberg durante a gravação do especial ‘Fernanda e Nathalia: Amigas de Uma Vida’ Foto: Reprodução de ‘Fernanda e Nathalia: Amigas de Uma Vida’ (2023)/Canal Viva

Uma das grandes amigas de Fernanda é a atriz Nathalia Timberg – ambas nasceram no mesmo ano. A amizade já dura mais 70 anos, desde que se encontraram no teatro e depois na televisão.

Em 2014, elas protagonizaram uma polêmica na TV. Personagens da novela Babilônia, elas faziam um casal da terceira da idade na trama de Gilberto Braga. No primeiro capítulo, trocaram um carinhoso selinho, cena que rendeu rejeição por parte do público. Recentemente, elas foram temas do especial Fernanda e Nathalia: Amigas de Uma Vida, exibido pelo Canal Viva.