Festival do Abacaxi de Tarauacá começa nesta quinta com show de Marcynho Sensação

Começa nesta quinta-feira (10), a aguardada 11ª edição do Festival do Abacaxi de Tarauacá, uma das maiores celebrações da agricultura e da cultura local. O evento se estenderá até o próximo domingo (13), com uma programação variada que promete atrair moradores e turistas de toda a região.

O show do cantor Marcynho Sensação é um dos grandes destaques desta edição, levando muita música e animação ao público. Além disso, a festa contará com o tradicional Concurso Gastronômico, onde o prato mais criativo à base de abacaxi será premiado, o Concurso do Maior Abacaxi, e o Concurso Garota e Garoto Abacaxi 2024.

A prefeita Maria Lucinéia destacou a importância do festival para a cidade: “O Festival do Abacaxi é um momento de celebração da nossa identidade e da força dos nossos produtores. É uma festa que reúne toda a comunidade e atrai visitantes de diversas partes do estado, fortalecendo o turismo e a economia local”.

Com expectativa de receber milhares de pessoas, o Festival do Abacaxi se consolida como uma grande vitrine da cultura e da produção de Tarauacá.

Confira a programação completa do 11º Festival do Abacaxi e Agricultura Familiar:















Com informações da Ascom