Festival do Abacaxi encerra com show de Marcynho Sensação e competição com abacaxi de mais de 10 kg

O Festival do Abacaxi 2024 foi encerrado neste domingo, 13 de outubro, em grande estilo no município de Tarauacá, no interior do Acre. A atração mais aguardada do evento, o cantor Marcynho Sensação, subiu ao palco da Praça Alto Furtado às 11h, para um show que durou mais de uma hora, animando a multidão que lotou o centro da cidade. O público vibrou ao som dos maiores sucessos do artista, em uma apresentação marcada por muita energia e interação com a plateia.

Outro momento igualmente esperado foi a tradicional competição do “Maior Abacaxi”. O grande vencedor desta edição foi o produtor Josimar, que apresentou um abacaxi impressionante, pesando mais de 10 kg, e garantiu o título. A vitória reforça a importância da agricultura local e do festival como uma celebração da produção rural de Tarauacá.

Veja a classificação:

1. Josimar Souza Moraes- 10,275 Kg

2. Valdecir Rodrigues da Silva – 10,240 Kg

3. Maria Elivânia Leite da Silva – 09,875 Kg

4. Nivaldo Carlos Rodrigues – 09,825 Kg

Combinando cultura, música e valorização dos produtores, o Festival do Abacaxi reafirmou seu lugar como um dos eventos mais importantes da região.

Veja vídeo e fotos: