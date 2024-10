Filha de Iza com Yuri Lima é vítima de ataques na web

Nala, filha de Iza com Yuri Lima, nasceu no último domingo (13/10), mas já está sendo vítima de ataques preconceituosos vindo de internautas. A primogênita do casal foi anunciada através de uma foto compartilhada nas redes sociais dos pais de primeira viagem.

“Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…”, escreveu a cantora ao publicar a imagem da mãozinha da menina.

No entanto, internautas contestaram a raça de Nala, disparando mensagens de ódio na web:

“Não palmitem! A filha da Iza nasceu BRANCA. BRANCAAAA!”, falou uma pessoa. “Branca? Não queremos”, desdenhou uma segunda. “Nossa! E a menina nasceu branca? Coitada!”, comentou mais uma.

Numa outra conversa, um usuário da internet reagiu: “A ‘pirraia’ nasceu branca? Que mico!”. “Mico por quê?”, quis saber um outro. “A Iza palmitou, levou chifre do branco, dublou Rei Leão, batizou a filha de Nala e, mesmo sendo um símbolo feminista preto, vai passar o resto da vida amando a filha branca, de um claro básico”.

Um homem adentrou mais sobre o assunto, que foi um dos mais comentados no X. “O Racismo foi um termo criado pra nomear o que Hitler fazia com os judeus, que eram BRANCOS… É UM DADO HISTÓRICO MUITO VALIOSO que muita gente não sabe, mas que pode irritar uma galera que adora ser racista gratuitamente, com a pecha de que ‘só porque é branco, pode’”, pontuou.

Um outro também criticou o ódio gratuito relacionado à filha de Iza: “Só tem doente. Olha que estão falando de um bebê inocente. Imagina se essa gente tivesse poderes, o que poderiam estar fazendo décadas atrás. A mente do ser humano é perversa e podre”.

Iza e Yuri Lima ainda não mostraram o rosto de Nala e nem se manifestaram depois da chegada da criança.

Veja o anúncio da chegada de Nala: