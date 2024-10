Filha de Kelly Key abre o jogo sobre a real relação com Latino

Nesta terça-feira (8/10), filha de Kelly Key, Suzanna Freitas foi a convidada especial do Vaca Cast, apresentado por Evelyn Regly. Durante a entrevista, a influenciadora falou abertamente sobre a relação com seu pai biológico, o cantor Latino.

Suzanna foi criada pela mãe e pelo padrasto, Mico Freitas, que está casado com a cantora há 21 anos. No bate-papo, a mocinha contou que, apesar das dificuldades da convivência com o genitor, os dois mantêm um contato amigável.

“Passamos por uma relação de altos e baixos, mas hoje temos uma relação de amizade. Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa. São relações totalmente diferentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos brigados”, disse.

Suzanna completou: “Temos nossos problemas, como qualquer um tem com os pais, mas quando isso vai para a internet, ganha um peso muito maior. Ou às vezes nem representa o que realmente acontece”.

Suzanna ainda comentou como lida com a exposição pública e a importância de manter a vida pessoal privada, especialmente em relação a Latino:

“Não temos uma relação extremamente íntima, mas mantemos contato. Um ‘oi’, mensagens no WhatsApp, ligações em datas importantes como o Dia dos Pais. Mas eu não vou ficar expondo isso na internet para provar algo a alguém. O que importa é que eu sei que a gente tem uma relação legal e, para mim, isso é o que vale”, pontuou.

A influencer, que tem feito sucesso por se parecer demais com Kelly, falou da conexão com a mãe, destacando a personalidade forte de ambas:

“Eu ia aos shows da minha mãe no Canecão, ficava com uma bandana, me achava a maior fã dela. Sabia cantar todas as músicas e fazer todas as coreografias”, lembrou.Suzanna Freitas finalizou revelando uma curiosidade sobre sua personalidade e de Kelly Key. “Sou escorpiana e minha mãe é pisciana, então você pode imaginar nós duas dentro de casa! Eu falo mesmo, não consigo esconder meu olhar. Minha mãe fica magoada, ela é dramática, mas eu sou mais direta”, concluiu.