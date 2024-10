Filhote de gato é agredido a socos, desmaia e tutor foge no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da DRCA/Cepema, resgatou, na tarde desta quinta-feira (3/10), um filhote de gato que foi agredido pelo tutor, de 39 anos. O crime, ocorrido nessa quarta (2/10), foi denunciado por familiares do agressor, que presenciaram a brutalidade.

Essa não foi a primeira vez que o autor cometeu maus-tratos contra animais, segundo a família do homem. Ele já havia espancado um cão em uma ocasião anterior.

Após a agressão, o filhote de gato ficou desacordado e, ao recobrar a consciência, apresentou dificuldades motoras, indicando possíveis lesões neurológicas. O animal foi levado ao Hospital Veterinário Público de Taguatinga para tratamento.

O tutor do animal fugiu após as agressões, mas foi identificado e será indiciado conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), com pena de 2 a 5 anos de reclusão.