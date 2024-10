Filme de Chico Mendes: Bruno Gagliasso fará o assassino do acreano; longa é totalmente sustentável

Um filme que conta a história do seringueiro, sindicalista e ativista político assassinado há mais de 30 anos, o acreano Chico Mendes, já está em produção.

Na Expocine 24, convenção latino americana para a indústria do cinema e audiovisual, o ator Bruno Gagliasso, que vai participar do filme e interpretar o assassino do ativista, Darci Alves Pereira, anunciou o longa-metragem, que faz parte do projeto Chico Vive.

Chico Mendes será interpretado por Jorge Paz e a atriz indígena Zahy Tentehar, conhecida por interpretar Débora na série Cidade Invisível, da Netflix, será a esposa de Chico Mendes no longa-metragem que contará a história do seringueiro e ativista. A informação foi divulgada por Anna Luiza Santiago, do O Globo. Segundo a jornalista, as filmagens ocorrerão no Acre, em 2025.

A produção é pelo Estúdio Escarlate, Chico Mendes será uma das primeiras produções para o cinema totalmente sustentáveis, segundo a Revista Veja.

Bruno Gagliasso é sócio da Pachamama Investimentos, empresa responsável por viabilizar investimentos na conservação da biodiversidade.

A estreia do filme está prevista para acontecer na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) do ano que vem, em Belém, no Pará.