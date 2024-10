Final e decisões na base: confira o final de semana do futebol

O final de semana terá diversos jogos decisivos no futebol do Distrito Federal, o principal deles será a Segundinha, onde Sobradinho e Legião disputam a final da competição em busca do título.

Já pelos campeonatos de base, o Candangão Sub-17 conhecerá os semifinalistas da competição, após a partida de volta das quartas de final. E a Copa Brasília terá a sua segunda rodada disputada.

Confira os jogos do final de semana:

Sobradinho x Legião

Local e horário: Bezerrão, sábado (25/10), às 10h

Árbitro: Pedro Copatt

Árbitro Assistente 1: Renato Tolentino

Árbitro Assistente 2: Anna Carolina

Quarto Árbitro: Marcello Rudá

Quinto Árbitro: Isabela Morais

Inspetor: Kleber Alves

Tutor de Arbitragem: José Ricardo

Delegado: João Paulo Rustiguel

Samambaia x Greval

Local e horário: Boca do Jacaré, sábado (26/10), às 15h30

Real Brasília x Gama

Local e horário: Boca do Jacaré, sábado (26/10), às 15h30

Penharol x Capital

Local e horário: Metropolitana, domingo (27/10), às 10h30

Canaã x Ceilândia

Local e horário: Metropolitana, domingo (27/10), às 10h30

Gama x Capital

Local e horário: CT do Gama, sábado (26/10), às 10h

Paranoá x Samambaia

Local e horário: Chapadinha, sábado (26/10), às 15h

Real Brasília x Brasiliense

Local e horário: Defelê, domingo (27/10), às 10h

Luziânia x Canaã

Local e horário: Bezerrão, domingo (27/10), às 18h

Atlético-MG x Internacional-RS– Série A- sábado (25/10), às 19h

4º Árbitro: Maguielson Lima

Flamengo x Juventude-RS– Série A- sábado (25/10), às 16h30

AVAR2: Rodrigo Raposo

Ceará x Paysandu– Série B- sábado (25/10), às 17h

Árbitro: Sávio Sampaio

Árbitro Assistente 1: José Reinaldo

Árbitro Assistente 2: Lucas Modesto

