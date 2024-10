Flamengo x Corinthians: PC Oliveira diz que time carioca teve pênalti não marcado

Para PC Oliveira, comentarista de arbitragem, o Flamengo teve um pênalti não marcado contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O lance envolveu Héctor Hernández e Bruno Henrique ainda aos três minutos do primeiro tempo.

