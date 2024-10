Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Fluminense não poderá contar com Serna, que está lesionado, e com Keno e Marcelo, que estão suspensos. Por isso, o técnico Mano Menezes montou um ataque com Lima e Marquinhos. A tendência, porém, é que Marquinhos saia do time para Arias começar jogando – ele estava servindo a seleção colombiana e retorna ao Brasil antes do jogo.