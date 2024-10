Fortalecendo laços: Bocalom recebe prefeito de Cruzeiro do Sul e reforça união entre municípios

O chefe do Executivo Municipal de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira (10), o prefeito reeleito, de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Esse foi o primeiro encontro dos respectivos gestores após as eleições municipais de 2024.

Os dois líderes municipais se parabenizaram pelas vitórias em suas eleições e destacaram a importância da união entre os municípios acreanos para promover o desenvolvimento regional.

“Pra nós uma vitória muito expressiva, uma vitória que engrandece inclusive o progressista, e nós da direita. Eu fiquei muito feliz com isso, e eu tenho certeza que o Zequinha merece, porque é um sujeito trabalhador, é um homem honesto, é um homem sério, que gastou bem o dinheiro público lá em Cruzeiro do Sul, que deu uma cara diferente pra Cruzeiro do Sul”, disse.

Zequinha Lima e Bocalom discutiram projetos em comum e ressaltaram a necessidade de unir esforços e assim buscar melhorias para a população. Um exemplo da parceria é a integração dos prefeitos por meio da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

“Eu não poderia deixar de vir aqui na Prefeitura de Rio Branco. Falar com o meu amigo Bocalom, que é um cara que eu tenho uma amizade, ele me conquistou a partir desse trabalho que a gente fez nos últimos anos. Ele à frente da AMAC e a gente ali trabalhando, ajudando, colaborando, fazendo parte também da diretoria. Bocalom tem ajudado também os municípios indiretamente, através do trabalho que ele realiza dentro da Associação dos prefeitos do Acre. Parabéns a ele, parabéns a equipe, parabéns a todos que trabalharam para que a gente pudesse ter essa grande conquista, essa grande vitória na capital aqui em Rio Branco”, ressaltou.

A Amac, da qual o prefeito Tião Bocalom reassume a presidência em novembro, promove a união das cidades acreanas visando buscar soluções dos principais problemas que afetam a administração das prefeituras.

VEJA MAIS FOTOS: