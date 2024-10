Fortnitemares 2024: evento de Halloween de Fortnite chegou

O Fortnitemares 2024, evento anual de Halloween do Fortnite, está disponível a partir de hoje e traz diversas novidades para os jogadores.

Entre os destaques estão o retorno do modo Horde Rush, uma série de novas missões com recompensas exclusivas e a adição de personagens icônicos de filmes de terror à loja do jogo.

Horde Rush, que estará ativo durante todo o evento, permite que os jogadores participem de missões e desafios especiais, como as Horde Rush quests e as Rocket Racing Nitemares quests, que recompensam com XP e prêmios exclusivos.

Uma das grandes novidades deste ano é a introdução da arma Boom Billy, uma motosserra que pode ser utilizada tanto para atacar inimigos quanto para impulsionar os jogadores a “velocidades assustadoras” ao ser cravada no chão.

Além disso, armas temáticas como a Wood Stake Shotgun, o Pumpkin Launcher e a Witch Broom também estão de volta, oferecendo mais variedade de opções para os fãs de combates durante o evento.

No que diz respeito às skins, a loja do Fortnite receberá novos trajes inspirados em clássicos do terror, como Jigsaw, de Jogos Mortais, e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica.

Além disso, personagens como o Rei Abóbora e Sally, de O Estranho Mundo de Jack, também estarão disponíveis, junto com figuras famosas da cultura pop como Mephisto, da Marvel, She-Venom, Agonia, Cruella de Vil, Malévola, Capitão Gancho, Ravemello e Edward Mãos de Tesoura.

Haverá ainda a chance de desbloquear as skins de She-Venom e Agonia antes de sua chegada oficial à loja, para aqueles que participarem do torneio Symbiote Cup, um campeonato de Duplas no Battle Royale, agendado para o dia 22 de outubro.

Confira o visual das skins:

O Fortnitemares 2024 ficará disponível até o final do Capítulo 5, Temporada 4, oferecendo aos jogadores um período cheio de novidades.

Recentemente, o Fortnite também anunciou a chegada de um veículo da franquia Velozes e Furiosos e do famoso jogador de basquete Shaquille O’Neal como parte do esforço contínuo do jogo de trazer elementos da cultura pop para sua plataforma.

Além disso, o jogo implementou novas ferramentas de controle de tempo de jogo, permitindo que os pais possam limitar o número de horas que seus filhos jogam por dia, garantindo um equilíbrio entre diversão e responsabilidade.