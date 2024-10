Fotógrafo Diego Gurgel homenageia Marcos Vicentti com tatugem especial

Recentemente, o fotógrafo Diego Gurgel, de Rio Branco, realizou uma tatuagem significativa em homenagem a seu amigo de profissão e da vida, o fotógrafo Marcos Vicentti, celebrando uma amizade que atravessa os anos.

Marcos Vicentti recentemente devido a uma parada cardiorrespiratória, deixando um vazio imenso entre amigos, familiares e na comunidade de fotojornalismo do Acre. Ele era uma figura admirada e querida em Rio Branco, e sua partida foi marcada por diversas homenagens que destacaram seu legado e impacto na vida de todos ao seu redor.

A tatuagem, escolhida com muito carinho, captura a essência da relação entre os dois, refletindo momentos memoráveis e a forte conexão que os une.

“Eu creio que decidi fazer a tatuagem porque queria sempre estar lembrando do cara incrível que ele foi. Coisa rara hoje em dia”, afirmou Diego, ressaltando a importância da personalidade de Marcos, que era uma “pessoa do bem, que pregava a paz e nunca levantou a voz”.

A escolha do desenho foi um processo cuidadoso, com Diego optando por elementos que têm um significado especial para ambos, incluindo detalhes delicados, pontilhismo e a silhueta do amigo. “Inclusive a posição em que seguro a câmera, estou sempre enxergando”, comentou ele sobre a conexão que a tatuagem representa em sua vida profissional.

Diego expressa seu carinho e respeito por Marcos Vicentti através de uma bela obra em sua pele. O tatuador responsável pela arte foi Wendell Oliveira.

“Eu quero que, quando perguntem quem é o cara da tatuagem, eu tenha a oportunidade de repetir tudo o que ele foi. O trabalho dele já é um legado”, acrescenta.

A tatuagem de Diego serve para manter a memória de Marcos, um profissional respeitado e uma pessoa querida, para que a memória continue viva nos corações de todos que o conheceram.