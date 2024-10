Fotógrafo do Acre ganha destaque em documentário da Netflix com imagens de geoglifos

Estreia nesta quarta-feira (16), na plataforma de streaming Netflix, a segunda temporada da série Revelações Pré-históricas: As Américas. Nesta segunda temporada, a série documental fala sobre as civilizações antigas no Peru, Brasil e Novo México. A segunda temporada conta com fotos do acreano Diego Gurgel, que colaborou com fotos de Geoglifos da Amazônia.

Ao ContilNet, o fotojornalista disse que é um orgulho participar de um trabalho como este. “Os geoglifos da Amazônia continuam sendo um dos meus trabalhos, que eu documento desde 2009, que mais me trazem visibilidade de maneira internacional. Então para mim é um prazer estar mais uma vez tendo a oportunidade de ter o meu trabalho apresentado num documentário desse tamanho”, ressaltou.

Diego fala ainda que a descoberta dos geoglifos ainda está nichada em revistas científicas, tecnológicas e sobre arqueologia e que as pessoas podem ainda não ter entendido a importância dos geoglifos.

“O geoglifos vão mudar muitas teorias sobre a Amazônia Pré-Colombiana, que existiam apenas pequenas vilas aqui na Amazônia antes de ser a Amazônia exuberante que a gente conhece. São evidências de que viveram comunidades bem maiores, civilizações que, de certa forma, detinham algum conhecimento geométrico, matemático. O motivo deles terem feito o geoglifo ainda está em estudo, mas de qualquer forma são desenhos simétricos, muito bem feitos e que escondem uma grande verdade que os cientistas ainda estão por descobrir”, disse Diego.

O fotojornalista lembrou que a cada vez que faz um sobrevoo é sempre uma surpresa. “Por mais que eu tenha tido anos que eu tenha feito isso, é sempre uma surpresa e eu fico me perguntando como eles fizeram isso, que tecnologia usaram. A gente sabe que não tinha maquinário pesado e os geoglifos são feitos de maneira escavada no chão”, afirmou.

A série documental tem participação do ator Keanu Reeves, conhecido por seus personagens em Matrix e Jonh Wick. A produção acompanha a busca por respostas do escritor Graham Hancock.

“Como jornalista, aqui da região, que desde pequeno li as revistas e consumia esse tipo de material, era um sonho publicar em grandes revistas e grandes veículos como a Netflix. Já tive experiência de publicar na National Geografic e na Discovery Channel também”, afirmou.

Ao ContilNet, Diego Gurgel disse que é muito importante esse tipo de participação. “Cada vez que é veiculado em um veículo grande como a Netflix, os geoglifos são mais procurados e, graças a Deus, hoje eu sou o repórter fotográfico que possui o maior acervo fotográfico de geoglifos”, finalizou.

Geoglifos do Acre

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os geoglifos do Acre são estruturas de terra escavadas no solo e formadas por valetas e muretas que representam figuras geométricas de diferentes formas. Esses recintos foram encontrados na região sudoeste da Amazônia Ocidental, mais predominantemente na porção leste do Estado do Acre, onde foram identificados mais de 300 sítios arqueológicos do tipo geoglifo que estão compostos por 410 estruturas de terra, números que vem aumentando, devido ao desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no Estado.