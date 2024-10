Fotos: homem acha corpo estranho semelhante a rato em molho de tomate

A Fugini foi procurada pela reportagem. Em nota oficial, a marca informou que não recebeu amostras do produto para análise técnica, como parte de seus protocolos internos. A empresa também ressaltou que o caso não reflete a qualidade e os padrões de controle que aplicam em seus produtos.

“A empresa reitera que a produção, envase e fechamento das suas embalagens sachê de molho de tomate é totalmente automatizada. Ainda reforça que, por ser um produto totalmente natural e livre de conservantes, a danificação da embalagem – em virtude do transporte ou armazenagem incorreta do produto – permite a entrada de ar, ocasionando a contaminação e, consequentemente, possível surgimento do bolor”, acrescentou.

Outro caso

Em julho deste ano, o Metrópoles reportou outra denúncia de corpo estranho em um molho de tomate da Fugini registrada pela família de Leonardo Klier, de São Paulo. Após ingerirem o molho, eles encontraram pedaços de bichos dentro do pacote.

De acordo com Leonardo, tanto a mãe dele, Marialva Gonçalves da Cruz, de 62 anos, quanto o sobrinho, passaram mal por causa do ocorrido e precisaram buscar um posto de saúde.

“Eles consumiram metade do molho de domingo (21/7) para segunda (22/7), porém eles não tinham imaginado que era isso que estava fazendo eles ficarem mal”, contou o paulistano. Ele disse que na quarta-feira (24/7), sua mãe foi descongelar o resto do molho e sentiu um cheiro muito forte. Ao abrir o pacote, ela viu os bichos.

Leonardo ressaltou que o produto estava dentro da validade e até enviou ao Metrópoles imagens comprovando que o vencimento do molho era apenas em maio de 2025.