Francês bate recorde mundial de maior salto de mergulho mortal da história

Aos 22 anos, o atleta francês Côme Girardot foi responsável pelo maior salto de mergulho mortal da história. A queda, de 44.3 metros de altura, foi feita nesta quarta-feira (9/10) na cachoeira de La Cimbarrila, na Espanha. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia.

O salto de mergulho mortal, conhecido também como death diving, consiste em saltar de penhascos em águas com pouca ou média profundidade, e sem o uso de equipamentos de segurança.

Nas redes sociais, o atleta celebrou a nova marca, e disse que atingir o recorde tem sido o objetivo dele nos últimos meses. “Entrar para o #40club tem sido meu objetivo desde meu último recorde mundial de 36 metros e depois de planejar isso por 8 meses, com seus altos e baixos, finalmente aconteceu.”

“O tempo no ar foi muito mais longo do que eu esperava”, garante Girardot, que considera este o salto em que mais sentiu adrenalina durante toda a carreira. A queda durou cerca de 3 segundos e chegou a uma velocidade de 106 km/h antes do contato com a água.

O novo recorde estabelecido pelo atleta Côme Girardot ultrapassou a marca anterior de 41.7 metros, que era do francês Lucien Charlon. De acordo com o site Unofficial Networks, que tem como foco principal esportes em montanhas, o antigo recorde havia sido conquistado por Charlon há alguns meses, no viaduto Le Day na Suíça.

Veja o vídeo do mergulho abaixo