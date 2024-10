Furacão, tufão e ciclone extratropical? Manual do Mundo explica como esses fenômenos se formam

Furacão, tufão e ciclone extratropical são fenômenos devastadores, mas sua origem é muito parecida com a forma com que o vento comum é criado. Iberê Thenório, apresentador do Manual do Mundo, mostra com um experimento simples no vídeo acima como a diferença de temperatura faz com que o ar se movimente de um lado para o outro.

O ar mais quente é menos denso, isso faz com que ele suba e, consequentemente, diminui a pressão na região de onde ele saiu. Uma porção de ar mais frio e mais denso ocupa então esse lugar. Esse ar quente esfria depois que sobe, fica mais denso e volta a descer. Esse ciclo no movimento do ar, um querendo ocupar o lugar do outro, é o que forma o vento.

Furacões se formam em águas tropicais quentes

As tempestades tropicais, que são os furacões e tufões, são criadas da mesma forma, mas em proporções muito maiores. Elas surgem sempre nos oceanos, quando as águas estão quentes. Uma massa de ar quente e úmido sobe da superfície do mar e cria uma área de baixa pressão, estimulando mais evaporação da água e dando início ao ciclo no movimento do ar. Esse processo continua, fazendo com que a tempestade cresça e se fortaleça.

Quando atinge grandes proporções, são chamadas de furacão ou tufão (entenda a diferença abaixo). No centro dessa tempestade, chamado de olho do furacão, se forma uma área de ar calmo e céu claro, mas também por isso mais quente. A evaporação aumenta ainda mais e faz com que a tempestade fique cada vez maior.

Normalmente, quando atinge o solo, o furacão perde força por não ser mais constantemente alimentado pela água do mar. No entanto, se ele chegar com um tamanho grande causará muita destruição por vários quilômetros até deixar de ser um risco.

Qual a diferença entre furacão, tufão e ciclone?