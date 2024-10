A cantora e ex-BBB Gabi Martins se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, a influenciadora descobriu ter sido traída pelo deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) por meio de uma reportagem do site Leo Dias.

Gabi havia confirmado o affair com o deputado ao portal Leo Dias, com quem estaria se envolvendo desde o começo do ano. Ela chegou a postar uma foto com o político em suas redes sociais, mas apagou logo em seguida.