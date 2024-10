Gasolina sobe e preço do táxi entre Sena e Rio Branco chega a quase R$ 100 por pessoa

Em decorrência do aumento no preço dos combustíveis e das peças dos automóveis, os taxistas que fazem a linha entre Sena Madureira e Rio Branco resolveram reajustar o preço da passagem. Anteriormente, o valor cobrado era de 70 reais. Agora, passou para 80.

O aumento foi confirmado nesta semana pelo presidente dos taxistas em Sena Madureira, conhecido como Diego. “Além do aumento da gasolina, as peças dos carros aumentaram também e a gente precisa sempre está dando manutenção nos carros para poder prestar um serviço de qualidade a toda população de Sena Madureira. Para se ter uma ideia, semana passada fui ver o preço do compressor do ar condicionado do meu carro e estava custando 2.400 reais, hoje subiu para 3.500 reais. até para manter o veículo está ficando caro demais e todo taxista tem sua família. Por isso, pedimos a compreensão da comunidade”, frisou.

Segundo consta, há cerca de cinco anos a passagem de táxi entre Sena e Rio Branco não era reajustada, apesar dos constantes aumentos no preço dos combustíveis.