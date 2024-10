Gerlen convida Márcio Bittar para apadrinhar 100 casas populares em Sena Madureira

Em um recente vídeo gravado durante uma reunião no gabinete do senador Márcio Bittar, o prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, revelou que convidou o parlamentar para ser padrinho de um importante projeto habitacional no município.

Segundo Gerlen, o plano é entregar 100 casas no primeiro ano de mandato, com a promessa de atender demandas da população e promover desenvolvimento local.

“Convidei o senador Márcio Bittar para ser o padrinho da entrega das casas, pois vamos construir 100 casas no primeiro ano. Isso é uma garantia”, afirmou Gerlen no vídeo. “Ele quer ajudar o município e vai contribuir de várias formas. Estamos discutindo muitos projetos e vamos entrar com todo o gás para levar o melhor para a população que me elegeu como prefeito.”

O senador Márcio Bittar, por sua vez, destacou sua ligação com a cidade: “Me considero filho de Sena Madureira, mesmo não tendo nascido lá. Aos 10 anos, a cidade me acolheu, e tenho orgulho de dizer que sou de lá. Pode contar comigo para a realização desse sonho.”

A publicação, que celebra essa parceria em busca de melhorias habitacionais, recebeu muitos comentários positivos de internautas. Diversos usuários expressaram apoio ao projeto e elogiaram a postura de ambos os políticos. Comentários como “Sena Madureira precisa de bons projetos”, “Parceria de responsabilidade” e “Vamos caminhar juntos por um bem maior” refletem a expectativa positiva em torno das ações anunciadas.

Muitos ressaltaram a confiança no prefeito Gerlen Diniz e o impacto esperado das futuras construções para o município, além de elogios ao comprometimento do senador Bittar. Outros afirmaram que essa união será essencial para o crescimento e desenvolvimento de Sena Madureira nos próximos anos.

Veja o vídeo: