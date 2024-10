Giovanna Lancellotti conta que noivo testou pingue-pongue erótico

Mais de seis meses após uma viagem à Tailândia, que terminou em noivado, Giovanna Lancellotti revelou uma aventura inusitada que Gabriel David experimentou durante o passeio em Bangkok: o pingue-pongue erótico, no qual as dançarinas jogam, pegam objetos e até fumam usando as partes íntimas.

A atriz e o amado participaram do programa Sobre Nós Dois, do GNT, comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, e ainda deram mais detalhes sobre o pedido de casamento e o relacionamento.

“O pedido de casamento veio primeiro. A gente ficou uns dias. O primeiro momento foi 100% romântico. Depois a gente foi pra bagaceira”, brincou ela, recordando que foi a apresentadora quem indicou a novidade:

“A gente foi nessa rua, que é a famosa, que tem os pingue-pongue show. Foi uma experiência muito legal. E era uma experiência que quem tinha já me indicada foi a Sabrina. A gente indica pra todo mundo”, afirmou.

Em seguida, Giovanna Lancellotti detalhou a brincadeira da qual o noivo foi voluntário: “Ela [a dançarina] introduziu uma caneta… lá [na região íntima]. E perguntou: ‘Qual o seu nome?’. Ele: ‘Gabriel’. Ela foi lá prontamente, ajoelhou e escreveu com a letra melhor do que a minha: Gabriel. A gente tem até hoje esse quadro”, disse ela.

Em outro momento, Gabriel David contou como fez para “enganar” a então namorada para fazer a surpresa e o pedido de noivado: “A gente estava num passeio de barco. Chegamos a um lugar lá, superespecial, assim, bonito. Falei que o passeio de barco era uma publicidade que ela ia fazer. Então, já tinham várias câmeras, tinha foto, tinha tudo, e ela estava achando que era uma publicidade que ia rolar ali”, apontou.

Giovanna Lancellotti disse, ainda, que só falta oficializar a união: “Só falta realmente uma festa, o veredito ali de que casamos, porque a gente já mora junto há uns dois anos”, apontou, antes de completar:

“Acho que é um lugar muito mais mental do que de mudar algo na nossa vida, de realmente concretizar o objetivo de construir juntos. Mas na nossa vida, na nossa rotina, como a gente ainda não tá efetivamente fazendo tudo do casamento, a gente não vê nenhuma mudança”, garantiu ela.

A atriz ainda voltou um pouco no tempo e contou como foram os primeiros “xavecos” do rapaz: “Ele foi atrás de mim. Eu posso provar. Inclusive, eu tenho provas nas minhas redes sociais. Você me levou para uma arapuca. Achei que fosse apenas um jantar e, quando eu vi, estava sendo levado para um date sem nem saber. E deu certo”, brincou.

Gabriel Davi, porém, afirmou que foi “enrolado”: “Mas teve uma enrolação depois do encontro. Não foi assim. Encontrou e já aconteceu, sabe? Foi um rolê, um processo”, detalhou Gabriel.

E a noiva esclareceu: “Eu estava achando estranho porque ele estava fazendo tudo muito direito, sabe? E eu: ‘Gente, mas será que esse menino quer mesmo ficar comigo? Ele está indo muito direitinho. Parece que ele foi brifado’. E ele foi mesmo”, encerrou.

Gabriel David revela planos do casamento

Giovanna Lancellotti e Gabriel David já estão fazendo planos para o casamento. Quase sete meses após o noivado, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), esteve na quadra da Unidos de Padre Miguel, no fim do mês passado, e conversou com a Coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, sobre os planos de oficializar a união com a amada.

“Estamos planejando, sim, mas antes preciso cumprir o roteiro, entregar o Carnaval 2025 e finalizar todo o projeto. Assim que tudo terminar, vamos casar e ter filhos”, garantiu.

Estreando como presidente da Liesa no ano que vem, ele ainda falou sobre o que o público pode esperar com a nova administração: “Espero, cada vez mais, conseguir conectar os artistas de Carnaval, trazer a eles o reconhecimento midiático, financeiro e profissional. Muitas vezes, eles não são valorizados”, declarou.

Como a Unidos de Padre Miguel esta estreando no Grupo Especial em 2025, Gabriel David falou sobre a expectativa e parabenizou os integrantes da agremiação, que conquistaram essa posição:

“A escola está na Série Ouro [antigo grupo de acesso] há muito tempo. Sendo uma agremiação bastante sólida, só posso parabenizar por essa conquista e estou muito ansioso pra ver o que ela vai levar pra Marques de Sapucaí em 2025”, analisou.

Com agendas diferentes da noiva, por conta das finais das escolas para escolha dos sambas, ele contou que curtiu o Rock In Rio ao lado da futura esposa e depois correu para a Unidos de Padre Miguel. Para ele, o melhor show do festival foi de Karol G.

O noivado

Giovanna Lancellotti e Gabriel David usaram as redes sociais, em meados de março, para contar que estão noivos. “Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG”, diz a legenda da foto em que a atriz aparece exibindo o anel de noivado.

Gabriel pediu a mão de Giovanna durante uma viagem de casal à Tailândia. Eles estão juntos desde 2021. Vale destacar que o herdeiro já viveu um affair com Anitta, que é amiga da atriz.

Ele é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), dono de um camarote na Sapucaí e filho de Anisio Abraão David, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro e presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis.