Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, o primeiro do relacionamento com Joaquim Valente. A informação foi confirmada pela assessoria dela, nesta segunda-feira (28/10).

O casal está junto desde junho do ano passado, após o fim do relacionamento da modelo com Tom Brady.

Com o ex-jogador de futebol americano, Gisele teve dois filhos: Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, de 11 anos.