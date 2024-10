Gisele Bündchen era “sonho” de Diddy nas festas freak-off; entenda

Diddy sempre “sonhou” com a presença de Gisele Bündchen em suas luxuosas e controversas festas, conhecidas como “freak-offs”. Esses eventos, marcados por um ambiente de excessos, incluindo sexo e drogas, atraíam modelos e celebridades, muitas vezes após grandes eventos de tapete vermelho. Gisele, uma das supermodelos mais icônicas do mundo, foi repetidamente convidada pelo rapper, que atualmente enfrenta graves acusações de estupro e tráfico sexual.

A ex-agente da modelo brasileira revelou em entrevista à Folha de São Paulo que Diddy era bastante insistente. Segundo ela, o rapper abordava Gisele repetidamente, dizendo: “Quero que você vá à festa tal”.

“Ela era a maior modelo do mundo, né?”, explica a ex-agente ao mencionar os diversos convites de grandes celebridades, incluindo o rapper preso recentemente.

De acordo com o New York Times, nas baladas de Diddy, garçons serviam drogas e bebidas à beira da piscina até o sol raiar, e modelos com asas de anjo faziam topless. Gisele foi uma das angels da Victoria’s Secret entre 2000 a 2007, o que a tornava ainda mais parte deste fetiche específico do rapper.

A investigação contra o rapper está em andamento. Cerca de 100 pessoas devem depor contra Diddy. Muitas alegam ter sofrido abusos durante essas festas, que aconteciam em residências privadas e hotéis.