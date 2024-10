Gladson confirma pagamento de bolsa de R$ 4 mil para mais de 7 mil servidores da Saúde

O governador Gladson Cameli confirmou nesta quarta-feira (30), por meio de um vídeo nas redes sociais, o pagamento da bolsa qualificação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no valor de R$ 4 mil, para mais de 7 mil servidores.

No vídeo, Gladson anuncia que o valor será pago em parcela única até o dia 11 de novembro.

“A bolsa servirá como verba para reciclagem dos nossos profissionais”, lembrou.

O benefício deverá atender os servidores quadros efetivo, temporário, especial e provisório em extinção da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), que estejam em efetivo exercício por mais de trinta dias. A proposta, no entanto, veda o pagamento da verba a servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão e a servidores cedidos na forma do art. 141 da Lei Complementar nº 39, de 29 de dezembro de 1993.

Veja o pronunciamento: