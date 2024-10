O governador Gladson Cameli se reuniu, na manhã desta sexta-feira (11), com o prefeito eleito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, para discutir ações que serão implementadas no município.

Rodrigo foi eleito prefeito de Tarauacá com 9.765 votos, o que equivale a 45,16% dos votos válidos. No município, 28.427 eleitores estavam aptos a ir as urnas no último domingo (6).

Além de Rodrigo, Gladson também se reuniu com o prefeito eleito de Feijó, o delegado Railson Ferreira.