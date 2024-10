Gladson e Zequinha vão votar juntos e acompanhados de deputados em Cruzeiro do Sul

No domingo (6), o governador Gladson Cameli vai votar junto com o prefeito Zequinha Lima, que disputa a reeleição em Cruzeiro do Sul.

O prefeito vai votar às 09 na Escola Brás de Aguiar, no Centro do município. Além de estar acompanhado do governador, Zequinha estará com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga, e deputados Nicolau Júnior e Clodoaldo Rodrigues.

Em seguida, o grupo se desloca até a Escola Hugo Carneiro, local de votação do governador Gladson Cameli.