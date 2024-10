Gladson faz pedido para Azul interligar o Juruá com voos para o Amazonas; entenda

O governador Gladson Cameli participou do voo inaugural da Azul nesta sexta-feira (4), que marca o retorno da empresa ao Acre após 8 anos.

O voo saiu do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais com destino Rio Branco, capital acreana.

A Azul informou que os serão diretos para Confins, em Belo Horizonte, e também conta com voos diários para Porto Velho, segundo o senador Alan Rick. A rota dos voos será Confins – Rio Branco – Porto Velho – Confins.

No discurso, Gladson agradeceu a empresa pelo retorno ao Acre e aproveitou para fazer um pedido especial ao gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo. O pedido envolveu a interligação do Vale do Juruá com o Amazonas, estado vizinho.

“Eu comentei uma alternativa com menos despesa para a Azul. E também visando atender o público lá do Juruá. Que é um voo que vocês tem duas vezes na semana, que parte de Manaus para Eirunepé. E quando vocês retornam, tem que fazer uma escala técnica em Tabatinga para abastecer. Enquanto Cruzeiro do Sul está do lado. Então, o que eu quero lhe pedir, faça esse estudo o quanto antes, porque vocês vão ter um público de passageiros que vão utilizar muito essa rota para chegar na capital do Amazonas”, disse.

Gladson completou lembrando que Cruzeiro do Sul tem ao entorno vários municípios do Amazonas, que também se beneficiariam com a rota nova.