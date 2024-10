Gladson vota com Zequinha no Juruá e diz que vai acompanhar apuração em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli, votou neste domingo (6), em Cruzeiro do Sul, e esteve acompanhado do prefeito e candidato à reeleição Zequinha Lima (PP) e do deputado estadual Nicolau Júnior.

O chefe do Executivo estadual destacou a importância do momento para a vida dos cidadãos acreanos. “A escolha dos representantes municipais é fundamental para o desenvolvimento do Acre. Por isso, o voto deve ser feito de forma consciente. Vim exercer meu direito ao voto e, assim, estou colaborando para o fortalecimento da democracia”, enfatizou.

De acordo com ele, após ter o conhecimento do resultado das eleições no município, ele seguirá Rio Branco, onde acompanhará a apuração da eleição na capital. “Na torcida tanto aqui, quanto em Rio Branco. Fizemos campanhas bonitas, respeitando o eleitor e focadas em apresentar propostas para melhorar a vida da nossa gente”, disse.

Zequinha afirmou estar confiante no seu projeto de reeleição. “A gente tem consciência do belo trabalho feito nos últimos quatro anos e na campanha honesta que realizamos. Estou confiante na vitória”, pontuou.

Ao lado de Gladson, o candidato agradece o governador pela parceira durante a minha gestão e o apoio durante a campanha. “Com união, vamos seguir trabalhando para proporcionar desenvolvimento para Cruzeiro do Sul, gerando oportunidades e prosperidade ao nosso povo”, declarou.

VEJA AS FOTOS: