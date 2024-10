Gonzaga acompanha duplicação da estrada do aeroporto de Cruzeiro do Sul e destaca investimentos

Aproveitando as agendas no Vale do Juruá, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, acompanhou nesta quinta-feira (3) as obras de duplicação da AC-405, estrada que dá acesso do bairro Cohab ao aeroporto de Cruzeiro do Sul. A obra está sendo realizada com recursos do governo do Estado do Acre.

Gonzaga esteve acompanhado do diretor do Deracre em Cruzeiro do Sul, Mauri Sinhor. O parlamentar parabenizou o governador Gladson Cameli pela obra.

“Está é uma obra importante que está sendo realizada pelo governo Gladson Cameli que será o cartão postal de Cruzeiro do Sul. Todas as pessoas que chegarem pelo aeroporto já sentirão o impacto da mudança da cidade. Vai ter ciclovia e pista para os pedestres andarem. É uma rodovia planejada que vem servir muito bem o município. Quero parabenizar o governador Gladson e o Sinhor que tem acompanhado a obra e isso é muito importante, pois quem ganha é o povo de Cruzeiro do Sul”, disse.

O diretor do Deracre destacou que a duplicação da rodovia trará mais segurança aos motoristas e uma melhor trafegabilidade.

“Essa obra trará benefícios aos moradores de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Um serviço de qualidade com pavimentação, drenagem, calçada que está sendo feito com recursos do governo do Estado. Aqui era uma estrada estreita e com muitos buracos que dificultava o acesso”, disse o diretor.