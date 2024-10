Gonzaga entrega doações para programa da Polícia Civil “Closet Solidário”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, entregou nesta segunda-feira (21), doações ao programa da Polícia Civil do Acre intitulado “Closet Solidário”, que atende crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica e abuso sexual. Os itens doados foram entregues à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco.

Entre os itens arrecadados estão roupas, brinquedos, itens de higiene pessoal que serão doados às mulheres, crianças e adolescentes que ao procurar a DEAM para registrar queixa muitas vezes se encontram em condições de extrema vulnerabilidade, com roupas rasgadas, sujas de sangue ou lama.

Ao todo foram arrecadadas mais de 49 caixas através de campanha em parceria entre a Aleac, Escola do Legislativo e Casa da União, organização ligada à União do Vegetal.

O presidente Luiz Gonzaga destacou o bom trabalho realizado pela DEAM, afirmou que essas doações serão importantes para acolher as vítimas de violência e reafirmou a parceria entre o Legislativo e Polícia Civil.

“Essa doações fazem parte dessa parceria que a Aleac tem com a Polícia Civil que realiza um excelente trabalho. Nossa intenção é que as mulheres e crianças que procurem a DEAM sejam bem acolhidas. Foi um trabalho de dedicação de toda a equipe da Escola do Legislativo e Casa da União. A Aleac tem feito um trabalho de parceria com os poderes para sempre poder ajudar ainda mais o nosso povo. Juntos a gente constrói mais. Junto com o nosso governador Gladson Cameli que tem trabalhado para melhorar a vida das pessoas ”, disse Gonzaga.

A coordenadora da DEAM, delegada Elenice Frez, agradeceu o apoio da Aleac em nome do presidente Luiz Gonzaga.

“Queria agradecer à Aleac pelas doações recebidas nessa data, foi uma iniciativa capitaneada pelo nosso presidente Luiz Gonzaga e também pela Escola do Legislativo que trouxe uma expressiva doação que nos surpreendeu pelo volume de itens. Fica nossa gratidão por cada pessoa que contribuiu com essa doações que serão importantes para o trabalho que desenvolvemos no ‘Closet Solidário’ que farão diferença nas mulheres, crianças e adolescentes que buscam a delegacia, é um acolhimento a mais que podemos dar a elas”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, afirmou que a união entre os poderes é fundamental para que o Estado ofereça um serviço de qualidade e humanizado ao povo acreano.

“Primeiramente quero agradecer à Aleac em nome do presidente Gonzaga por essa iniciativa. A Aleac tem sido uma parceira da Polícia Civil. E agora o presidente vem aqui fazer essa entrega que será importante para o nosso trabalho de acolhimento humanizado. Como diz nosso governador Gladson Cameli é com a união dos poderes que vamos avançar”, disse Henrique.

A diretora da Escola do Legislativo, Michelle Andressa, destacou o poder de mobilização para arrecadar itens para as vítimas de violência.

“Foi muito gratificante poder realizar essa campanha e mobilizar pessoas não apenas para doar, mas também para promover o debate sobre a violência contra mulheres e crianças. A pedido do presidente da Aleac vamos incluir nas nossas próximas ações campanhas que mobilizem doações para atender mulheres em situação de violência”, disse.