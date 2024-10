Gonzaga visita posto aduaneiro na Bolívia e destaca opção de rota de exportação para o Peru e Ásia

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou no sábado (26) as instalações do posto aduaneiro localizado no município de Extrema, em Pando, na Bolívia. O parlamentar foi convidado por autoridades bolivianas para conhecer o posto que servirá como mais uma opção de rota de exportação dos produtos brasileiros para o Peru e demais países da América do Sul e Ásia.

Gonzaga esteve acompanhado de representantes do governo de Pando, superintendente do MAPA, Paulo Trindade, e representantes da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre e Agência de Negócios do Acre.

De acordo com autoridades bolivianas, a previsão de funcionamento do posto aduaneiro que liga Bolívia ao Peru, servindo como uma nova rota de exportação, está previsto para o início de 2025.

O presidente Luiz Gonzaga destacou a importância de investimentos em novas rotas comerciais e afirmou que reduzir tempo e custo é importante para impulsionar a exportação dos produtos acreanos.

“Viemos conhecer esse posto aduaneiro e percorrer a estrada que liga Cobija ao Peru e que vai otimizar em até 100 quilômetros o trajeto entre Rio Branco até Iñanpari. Isso vai reduzir tempo e custo para nossos empresários que querem exportar para o Peru e países asiáticos através do Porto de Chancay. Estamos trabalhando junto com o governo do Acre a integração com a Bolívia e Peru. Quero agradecer ao governador de Pando, Papito, que deu essa oportunidade para conhecermos esse espaço”, disse.

O secretário de Infraestrutura de Pando, Paulo Giovani, explica que a estrutura para que o posto aduaneiro funcione já está pronta e que faltam apenas detalhes para entrar em funcionamento.

“Já estamos com toda a estrutura pronta e estamos aguardando apenas a abertura. Será uma rota alternativa para somar à rota de Assis Brasil. Essa rota diminuirá custos e tempo de trafegabilidade e fazer com que a exportações do Brasil chegassem ao corredor bioceânico mais rápido”, disse.

O superintendente do MAPA, Paulo Trindade, afirmou que a nova rota de exportação trará economia aos empresários acreanos.

“Esse trajeto traz redução de tempo e custo aos empresários acreanos e isso influenciará na economia. Essa rota também vai desenvolver municípios mais afastados dos grandes centros”, disse Trindade.