Governo cria Centro de Atenção à Saúde do Servidor, que vai homenagear enfermeiro que morreu há 5 anos

O Governo do Acre instituiu o Centro de Atenção à Saúde do Servidor Público (CASS) Enfermeiro George Patrício Moreira. A nova unidade tem como objetivo promover uma gestão integrada de diversos serviços de saúde voltados aos servidores públicos estaduais.

Segundo o decreto, o CASS oferecerá atendimentos nas áreas de clínica médica, perícia, fisioterapia, odontologia, enfermagem, psicologia e serviço social, ampliando o acesso e o cuidado à saúde dos servidores do Poder Executivo.

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) será responsável pela gestão administrativa e financeira do centro, enquanto a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) serão encarregadas de fornecer os profissionais especializados necessários.

O decreto também autoriza a celebração de parcerias com entidades públicas e privadas para auxiliar no atendimento das demandas do CASS, além de permitir que SEAD, Sesacre e Fundhacre editem normas complementares para garantir o bom funcionamento do novo centro de saúde.

Quem foi George Patrício Moreira?

O enfermeiro George Patrício Moreira dedicou sua vida para salvar o próximo. Patrício foi enfermeiro socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de ser professor em duas universidades de Rio Branco.

Patrício morreu em 25 de fevereiro de 2019, vítima de um infarto, aos 48 anos, deixando esposa e filhos.

Ao ContilNet, a viúva do enfermeiro, Luena Rodrigues, contou que toda a família se sente honrada em receber a homenagem em nome de Patrício. “Ele, com certeza, também está muito feliz com a homenagem que vai receber, principalmente de um centro de atenção à saúde do servidor que vai cuidar da saúde dos seus colegas. A família está muito emocionada com este ato”, disse.