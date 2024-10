Governo divulga lista de servidores aptos a receber Prêmio de Valorização e abre prazo para recursos

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou a lista preliminar dos servidores aptos a receber o Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP), referente ao ano de 2023. Além de divulgar a lista, também foi aberto prazo para recursos.

De acordo com o cronograma estabelecido pela SEE, o prazo para recurso está aberto de 21 a 28 de outubro de 2024. O atendimento para esclarecimento de dúvidas ou resolução de pendências será realizado de forma presencial na Divisão de Prêmio Anual e Valorização e Desenvolvimento Profissional, situada na sede da Secretaria (R. Rio Grande do Sul, 1907 – Volta Seca) ou pelo e-mail [email protected].

Durante esse período, os servidores que identificarem pendências ou inconsistências em sua situação podem apresentar recursos para correção em tempo hábil, redução do tempo de resposta e efetivação dos processos.

Confira a lista: