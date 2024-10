Na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (8), a Polícia Militar do Acre divulgou o resultado final da investigação criminal e social de candidatos do edital de 2018.

A lista divulgada é referente ao cargo de aluno soldado do quadro de praças combatentes – masculino. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio do telefone (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro ou pelo e-mail [email protected].

Veja a lista na íntegra: