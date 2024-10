Governo e Prefeitura finalizam operação e retiram 600 toneladas de lixo do Rio Acre

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, concluiu no último sábado (7), a operação de limpeza do Rio Acre. A realização é responsável pela retirada de mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus.

A ação começou em 24 de setembro, e mobilizou uma equipe de dez trabalhadores e equipamentos como caçambas, escavadeira e barco de apoio. De acordo com o Deracre, em alguns casos, foi necessário que os colaboradores da equipe mergulhassem para retirar materiais submersos.

Segundo a presidente da instituição, Sula Ximenes, a limpeza de um dos principais mananciais do Estado, demonstra o compromisso com o meio ambiente e com a qualidade de vida da população. “Foi um trabalho árduo, mas necessário, e nossos trabalhadores mostraram grande dedicação para garantir esse resultado”, afirmou.

A operação fez parte da campanha ‘Limpa Rio Acre: Salvando Nossas Águas’, que visou remover mais de 200 toneladas de lixo das margens, começando no bairro Base e seguindo até a Quarta Ponte, passando por locais como a Gameleira e o Mercado Elias Mansour.

Ainda de acordo com a entidade, a iniciativa buscou conscientizar a população sobre a importância de manter o rio limpo e evitar problemas durante as cheias, além de preservar o abastecimento de água e a vida aquática.