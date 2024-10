Governo Lula cria novo projeto de assentamento no Acre com área de 9 mil hectares; veja detalhes

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (14), o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Aldrighi, publicou a portaria que autoriza a criação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Mississipe (PDS Mississipe), localizado no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

A área, com 9.109,7668 hectares, ficará sob gestão da Superintendência Regional do Incra no Acre. Além de Marechal Thaumaturgo, o projeto ainda deve beneficiar os municípios próximos: Porto Walter, Tarauacá e Jordão.

Com a portaria publicada, fica autorizado o assentamento de 242 unidades familiares, que serão incluídas como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA.

Veja o decreto na íntegra: