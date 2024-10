Governo pede permissão à Aleac para comprar andares de novo prédio comercial de Rio Branco

Dois andares do novo empreendimento comercial de Rio Branco, Via Towers Corporate Buildings, da Albuquerque Engenharia, podem ser comprados pelo Governo do Acre, que enviou um projeto à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Caso o projeto seja aprovado, o imóvel poderá ser adquirido por meio de contratação direta, sem licitação, com um valor total de R$7 milhões. Não haverá correção monetária ou remuneração de capital sobre esse montante, segundo divulgado nesta terça-feira (22).

Na mensagem enviada à Casa Legislativa, o governador esclarece que a proposta visa criar uma fonte alternativa de financiamento para reduzir o déficit do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre (FPS), através da compra de um imóvel que será alugado a preço de mercado.

“A aquisição tem por objetivo destinar o imóvel ao atendimento de finalidades públicas, como a implantação do Centro de Tecnologia e Informação do Estado do Acre, de acordo com proposta da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, para a criação de um espaço físico que comporte as ações nessa área, tendo como ideia a escolha de uma edificação que estivesse dentro do raio previsto para o que será futuramente o parque tecnológico, sendo este uma área em torno dos centros universitários. Além disso, o imóvel também poderá ser designado para a instalação da sede de órgãos e entidades do Poder Executivo, especialmente aqueles que não possuem sede própria”, disse o governador.

Trâmites necessários

Um projeto de lei assinado pelo governador Gladson Cameli foi enviado à Assembleia Legislativa nesta terça-feira (22), pedindo autorização dos deputados para aquisição dos 4º e 5º pavimentos do imóvel, com recursos do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre (FPS).

O deputado Pedro Longo (PDT), que compõe a base do governo na casa, defendeu a proposta do governo.

“O projeto visa dar segurança aos nossos servidores para a instalação do Centro de Tecnologia e Informação, que é o embrião do futuro Parque Tecnológico do Estado do Águia. É um espaço que será utilizado pela juventude, é o espaço que será usado para incubadoras de jovens empresas, para abrir espaço também para os nossos empreendedores”, frisou.