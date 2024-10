Grávida, Sabrina Sato confirma desfile na Vila e Gaviões: “Rainha gravidinha”

Sabrina Sato, a famosa apresentadora e Rainha de duas escolas de samba, está esperando seu segundo filho, o primeiro com Nicolas Prattes. Com o anúncio da gestação, a expectativa é grande para sua participação no Carnaval de 2025. Os fãs querem saber: será que ela vai desfilar?

A assessoria de Sabrina confirmou que ela estará presente nos desfiles, mesmo com a barriguinha. “Ela segue normalmente. Vila e Gaviões. Será Rainha gravidinha”, declarou a equipe, animando os fãs e amantes do samba com a notícia. Sabrina está com dois meses de gestação.

A história de Sabrina no Carnaval começou em 2018, quando desfilou grávida de sua primeira filha, Zoe. Agora, a apresentadora voltará a brilhar na Sapucaí e no Anhembi, reafirmando seu papel como ícone da folia. A Vila Isabel já confirmou sua presença à frente da bateria em 2025.

Os laços de Sabrina com Nicolas Prattes se tornaram cada vez mais fortes desde que começaram a namorar em fevereiro. O casal vive um momento repleto de amor e cumplicidade, compartilhando experiências e sonhos juntos. A união deles promete ser uma bela história, agora com a chegada do bebê.

Durante uma participação no programa “Sobre Nós Dois”, Prattes relembrou o quase encontro que teve com Sabrina, devido a um atraso. Ele detalhou a corrida para o aeroporto e as manobras que fez para não perder o voo, mostrando seu compromisso em estar ao lado da apresentadora.