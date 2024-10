Halloween, festival de chopp e especial Bruno e Marrone: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Cheio de doces e travessuras, mais um fim de semana se aproxima e junto dele mais um Giro Cultural do ContilNet. Essa semana ainda teremos muitas opções temáticas de Halloween, festival de chopp com sambinha e ótimas opções para quem quer tomar aquela gelada vendo seu time do coração!

Para as criaturas da noite que estão procurando um bom rock and roll, dia 1 de novembro tem uma noite mais que especial, com tributos ao Slipknot e ao Black Sabbath, lá no Studio Beer, vale lembrar que a noite é temática, então preparem as fantasias.

A Moon também não vai ficar de fora do dia das bruxas, e vem trazendo aquele inferninho de sempre, sendo uma ótima opção para quem curte uma balada, também no dia primeiro! Agora só falta você chegar naquela pessoa que tá demorando pra te levar pra sair e dizer “e ai docinho, vamos fazer umas travessuras a luz da lua hoje?”. A casinha vai bombar!

Agora pros cantores de plantão que estão no clima do mês de outubro, o Garagem tá de portas abertas, com promoção de caipirinha a noite toda com Karaokê temático!

Pra quem tá procurando um chopp pra este fim de semana, a Confraria trás Brunno Damasceno com samba e muita bebida no sábado (2). No sábado, dia primeiro, o local ainda trás uma festa cheia de brasilidades com Diogo Soares e Machine Blues, contando com participações especiais de Duda Modesto e Dito Bruzugu.

A Casa do Rio leva a Casa de Bamba, comandada pelo Brunno Damasceno na sexta-feira, começando às 17h para todo mundo dançar aquele sambão de respeito e curtir as margens do rio Acre.

O Pagode da Patroa vai agitar o Bar Piscina da AABB na sexta-feira, com Camile Castro e o grupo Elas que Toquem, pra colocar todo mundo pra dançar!

O Quintal traz o especial Bruno e Marrone na sexta-feira 1º, completando o fim de semana no domingo com um pagodão especial, contando também com a exibição do jogo de futebol entre Flamengo e Atlético Mineiro.

O sertanejo continua em pauta, dessa vez dia 31 lá no Brazin, além da música, o local ainda transmite o jogo entre Racing, da Argentina, e o Corinthians. No dia seguinte, o já tradicional pagodinho do Edil fecha o fim de semana.

E aí, aonde eu te encontro neste fim de semana?