Halloween: sete livros assustadores para ler no Dia das Bruxas

O Halloween, comemorado nesta quinta-feira (31/10), é a ocasião perfeita para mergulhar em livros que exploram monstros, espíritos, palhaços assustadores, reencarnação e até exorcismos — ingredientes clássicos do Dia das Bruxas. E não são apenas histórias de ficção que garantem a dose de medo: O Dia Escuro (Companhia das Letras), de Fabiane Secches e Socorro Acioli, traz o horror da realidade para as páginas, mostrando que o próprio mundo é uma fonte de terror.

Para ajudar você a entrar no clima, selecionamos sete livros de terror e suspense com tudo o que o Halloween pede!

Confira a lista:

O Dia Escuro (ed. Companhia das Letras), de Fabiane Secches e Socorro Acioli

“Será que é possível escrever um conto de terror quando a realidade parece um conto de terror?”, é o que pergunta a narradora de Carola Saavedra em um dos vinte textos reunidos nesta coletânea de histórias sombrias.

Divulgação

O Dama do Abismo (ed. Magh), de Ariel Ayres

O Dama do Abismo é uma lenda dos sete mares. Um navio de casco negro, de capitão desconhecido, que nunca atraca nas cidades e parece não ter tripulação. Uma embarcação que carrega em seu interior morte, peste, loucura, doenças e pesadelos, vinda dos confins de um submundo desconhecido até por Lúcifer.

O presente perfeito para o temível pirata Barba Negra. Tomada por bravura ou ignorância, a contramestra de Barba Negra desbrava os becos mais sujos da Inglaterra, os bares mais imundos, ignorando avisos e bom-senso, para tomar o Dama do Abismo para seu senhor. Ela não deveria ter feito isso.

O Massacre da Família Hope (ed. Intrínseca), de Riley Sager

Décadas depois de um crime brutal ter assolado o estado do Maine, a cuidadora de idosos Kit McDeere é escalada para trabalhar na mansão em que tudo aconteceu e ser a responsável por Lenora Hope, única integrante da família que sobreviveu e a principal suspeita dos assassinatos, que, por falta de provas, foi considerada inocente.

Aos 70 anos, incapaz de falar e presa a uma cadeira de rodas, Lenora utiliza uma máquina de escrever para contar sua versão da história. À medida que Kit descobre mais informações sobre o caso, porém, começa a desconfiar de que sua paciente é mais perigosa do que parece.

Divulgação

Noiva (ed. Arqueiro), de Ali Hazelwood

Misery Lark, filha do vampiro mais poderoso do sudoeste, nunca foi bem-vista pelos seres de sua espécie. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, seus inimigos mortais. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland.

Licanos são lobisomens cruéis e imprevisíveis, e o alfa do bando, Lowe, não é exceção. Ele governa o grupo com autoridade absoluta, mas também com justiça. Pela forma como acompanha cada passo de Misery, fica claro que não confia nela. E ele não poderia estar mais certo…

Como Vender uma Casa Assombrada (ed. Intrínseca), de Grady Hendrix

Depois da morte dos pais, Louise precisa voltar para casa. Mas ela não quer deixar a filha com o ex nem entrar de novo no lugar em que cresceu, abarrotado de documentos do pai e dos fantoches macabros que a mãe colecionava. Acima de tudo, porém, ela não quer mesmo ser obrigada a rever seu irmão, Mark, com quem ela mal tem contato.

Para lidar com as memórias de uma vida inteira, os dois precisarão passar por cima de suas (muitas) diferenças e se unir. No entanto, o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora? Afinal, algumas casas não querem ser vendidas, e essa parece ter outros planos para os irmãos…

Portas e Vãos (ed. Urutau), de David Oscar Vaz

Semifinalista do Jabuti, os sete contos deste livro se ligam pela temática encantadora e muitas vezes cruel da paixão amorosa. Guiados por impulsos e desejos dissimulados, seus protagonistas se deixam facilmente enredar no perigoso teatro da sedução, vivido no convívio das relações. As tramas, primorosamente bem construídas, cheias de idas e vindas no tempo, surpreendentes a cada lance, revelam no seu desenrolar o lado mais sombrio e o mais amoroso do humano.

Divulgação

A Noite em que ela Desapareceu (ed. Intrínseca), de Lisa Jewell

É uma linda noite de verão no interior da Inglaterra quando Tallulah e Zach decidem ir para um pub pela primeira vez desde o nascimento de seu filho, Noah. Eles não desejavam ser pais aos dezenove anos, mas, desde que Noah nasceu, o casal tem se dedicado com afinco ao bebê.

Os dois estão ansiosos para uma noite de descanso — principalmente Zach, que planeja uma surpresa para a namorada —, porém, ao chegar lá, eles encontram Scarlett, uma amiga de faculdade de Tallulah, e os planos do casal mudam. A garota os convida para uma festa em sua mansão, conhecida como Dark Place, uma propriedade enorme e famosa na cidade. Mas algo acontece, e Tallulah e Zach não voltam para casa.