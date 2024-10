LeBron James está acostumado a bater recordes individuais, mas, nesse domingo (7/10), precisou de outra pessoa para quebrar uma nova marca: seu filho, Bronny James. Foi a primeira vez que pai e filho jogaram juntos na história da NBA.

Eles jogaram juntos durante quatro minutos no segundo quarto da partida. Além disso, o jogo aconteceu no aniversário de 20 anos de Bronny. Entretanto, apesar das marcas, o Los Angeles Lakers acabou perdendo por 118 a 114 para o Phoenix Suns em jogo válido pela pré-temporada da NBA.

Na partida, LeBron jogou por 16 minutos e foi o maior pontuador. Fez 19 pontos, pegou cinco rebotes e ainda serviu os companheiros com quatro assistências. Já Bronny atuou durante 13 minutos, mas não pontuou e pegou dois rebotes.

A emoção do pai

LeBron James abriu o coração após o jogo para falar da estreia do filho: “Ainda estou tentando me acostumar um pouco a isso, mas é muito legal para nós dois e especialmente para a nossa família. Para um pai, significa muito. Para alguém que não teve isso quando cresceu, poder ter essa influência nos seus filhos, ter momentos com seu filho e, no fim, poder trabalhar com seu filho. Eu acho que é uma das grandes coisas que um pai pode querer”, disse.

“Nós paramos um do lado do outro, e eu meio que olhei para ele, e pensei: ‘Isso é Matrix ou algo parecido?’. Simplesmente não me pareceu real. Mas foi ótimo ter esses momentos com ele”, completou LeBron

Já Bronny também disse que está tentando se acostumar com a situação: “Estou sempre pensando: ‘É o meu pai’, porque é literalmente isso. Eu só tentei sair e, quando jogar, ele é só meu companheiro. É nisso que estou pensando neste momento”, revelou.