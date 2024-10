Homem é alvejado a tiros enquanto descansava em rede na varanda; estado de saúde é grave

Victor Vinny Pinheiro da Costa, 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, na manhã deste domingo (20), na rua Brasiléia, no Bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe da vítima, Victor estava dormindo na casa dela e, quando acordou, foi até a casa do irmão, que fica bem próxima, para tomar café. Após se alimentar, a vítima se deitou em uma rede na varanda da casa do irmão, momento em que foi surpreendido por um homem, ainda não identificado pela polícia, que chegou armado e disparou várias vezes contra a rede onde Victor estava deitado. Ele foi alvejado por dois disparos na região do tórax e abdômen.

Após a ação, a mãe da vítima ouviu os disparos, chegou a ver o atirador e perguntou o que estava acontecendo. O criminoso respondeu: “É bala, é bala”, e saiu correndo em seguida.

A vítima foi socorrida por seus familiares, que acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros e, em seguida, encaminhar a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados, estiveram no local e colheram informações sobre o suspeito, realizando uma ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local e colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).