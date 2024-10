Homem é ferido com golpe de faca na cabeça após discussão em casa de passagem de migrantes

Jean Victor Campos foi ferido com um golpe de faca na cabeça na manhã desta quinta-feira (10), dentro de uma casa de passagem para migrantes, localizada na Rua Milton Matos, no bairro Bosque, em Rio Branco. O autor do crime, identificado como Reinaldo José Sanabria Quijada, foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, Jean Victor estava na casa de apoio a migrantes quando iniciou uma discussão com Reinaldo. Irritado, o agressor pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a cabeça da vítima.

Funcionários do local, ao verem Jean sangrando, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares estiveram na casa de migrantes e deram voz de prisão ao autor do crime. Reinaldo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.