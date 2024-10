Homem é preso em hospital com imagens de abuso sexual infantojuvenil

Um homem foi preso em um hospital com imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, em Oirulândia do Norte (PA). O caso foi divulgado nesta terça-feira (29/10) pela Polícia Federal.

O criminoso, que mora no município de Tucumã, tinha um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça e não foi encontrado em sua casa pela PF. Os agentes foram informados de que o suspeito estava internado no Hospital Regional do PA 279.

Os agentes, ao chegarem no local, tiveram a autorização de acesso aos dois celulares do homem e confirmaram que havia imagens ilegais. A prisão em flagrante ocorreu na última sexta-feira (25/10).

O suspeito foi preso em flagrante e retirado do hospital, uma vez que tinha alta prevista para aquela mesma manhã. A prisão faz parte da operação “Strix Virgata”, e foi mantida pela Justiça até ser convertida em prisão preventiva. Os aparelhos serão submetidos à perícia e análise.

Conforme a Polícia, o início da investigação ocorreu após a identificação de conexão utilizada para acessar, armazenar e distribuir o conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes.