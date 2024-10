Homem mata a tiros pai, irmão e PM, deixa 9 feridos e é achado morto dentro de casa

O crime aconteceu em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco. De acordo com o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo, houve tentativa de negociação e conversa, incluindo contato telefônico. O atirador, no entanto, só respondia com disparos, segundo o comandante.