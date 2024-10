Homem perde o controle de carro, capota e morre após ser arremessado em área de mata na BR-364

O motorista Thiarlis de Araújo Marques, 27 anos, morreu após ser arremessado durante um capotamento na manhã deste sábado (12), no km 40 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Rio Branco, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, a vítima trafegava em um carro modelo Saveiro de cor preto, no sentido Sena Madureira/Rio Branco, quando, no km 40, teria dormido ao volante, invadiu a pista contrária e capotou várias vezes. Em um dos giros do carro, o homem foi arremessado e caiu em uma área de mata, onde foi encontrado morto.

Ainda segundo informações da polícia, Thiarlis seria natural de Cruzeiro do Sul e trabalhava como autônomo na venda de produtos para cama, mesa e banho, que ele fornecia para revenda. Após o acidente, parte dos produtos que estavam dentro da Saveiro ficou espalhada às margens da rodovia, e a carga foi saqueada por populares que trafegavam pela via.

Motoristas que passavam pelo local avistaram o acidente e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica do município do Bujari. No entanto, ao chegar no local, Thiarlis já estava sem vida. Foi solicitado o apoio de uma ambulância de suporte avançado para atestar o óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.