Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem em um dos pontos mais altos de uma torre nas proximidades de uma igreja na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Segundo informações, o homem teria subido há, pelo menos, uma hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local junto com o policiamento de trânsito, com área interditada. As duas vias estão bloqueadas.

Matéria em atualização

VEJA O VÍDEO E FOTOS: