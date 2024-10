Homens descem de caminhão e disparam vários tiros contra casal que estava com bebê

O casal Maiara Bezerra da Silva, de 22 anos, Cleverton Ferraz Freitas, de 20 anos, e o filho deles, de 9 meses, sofreram uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (12) no km 12 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maiara, Cleverton e o filho trafegavam em uma motocicleta no sentido Rio Branco/Porto Acre, na companhia de amigos que estavam em outra moto, com destino a um bar.

No km 12, os amigos do casal, que estavam mais à frente em outra motocicleta, ameaçaram jogar uma garrafa em um caminhão que transitava no sentido contrário. O caminhão parou em seguida, e um dos ocupantes do veículo desceu já com uma arma de fogo em punho, disparando pelo menos seis vezes contra o casal que estava na moto de trás. Um dos tiros acertou Cleverton de raspão nas costas. Outro tiro atingiu Maiara nas nádegas do lado direito, saindo pela coxa. O filho do casal, que estava sendo segurado por Maiara na perna esquerda, não foi atingido pelos disparos. Após a ação, o atirador retornou ao caminhão e seguiram viagem em direção a Rio Branco.

Moradores da região ajudaram a família e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. O Samu prestou os primeiros atendimentos às três vítimas, e todos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu informações e realizou patrulhamento na região em busca do suspeito, mas ele não foi encontrado.

O caso está sob investigação inicial dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).