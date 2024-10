Horário da eleição: que horas começa e termina a votação do primeiro turno?

Por causa do fuso horário, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso terão a votação iniciada uma hora antes, às 7h. Assim como grande parte das seções do estado do Amazonas. Contudo, algumas localidades seguem o fuso do Acre e a votação começará às 6h. Já em Fernando de Noronha, a votação começa uma hora mais tarde, às 9h.