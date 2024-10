Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A AVENTURA DO AMOR.

Data estelar: Lua Nova eclipsada em Libra.

A moda contemporânea do ambiente terapêutico é induzir os clientes a adotarem a visão de que não poderiam se tornar capazes de amar outrem sem antes afirmarem categoricamente o amor a si mesmos, e a razão parece sensata e em alguns casos de autodepreciação patológica, radicalmente necessária, porém, não é uma regra que possa se aplicar indiscriminadamente como salvação da humanidade.

Por que? Pela mera razão de que a construção da identidade humana passa necessariamente pelo olhar de outrem sobre nós, e por mais medo que nos provocar esse movimento, porque o mundo anda hostil e cheio de preconceitos, não é saudável agir contra as leis da Vida, dentre as quais consta o princípio de que o Amor é aquilo que nos faz sair de nós mesmos e nos colocar no lugar do outro. Uma aventura.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A costura dos relacionamentos desta parte do caminho é complexa, não porque as pessoas sejam erradas, mas porque cada uma das envolvidas vive um momento crucial, e ninguém tem a cabeça no devido lugar nessas condições.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seu corpo é o instrumento mais importante de expressão e serve também para você fazer o que seja necessário, além de desejável. Vale a pena investir recursos para que seu corpo continue funcionando da melhor forma possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A boa vontade pode ser pura e sincera, mas quando não considera o cenário em que é posta em prática, é muito possível que se transforme em má vontade, produzindo enfado e discórdia. Leve em conta essa vicissitude.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O senso de familiaridade nem sempre é consolidado ao redor de bons sentimentos, em muitos casos as pessoas se acostumam a se familiarizar com maus sentimentos, que de tanto repetir, se tornam normais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Meça suas palavras, você tem coisas importantes a dizer, mas o cenário não é dos melhores. Meça suas palavras, porque não se trata de silenciar, mas de encontrar a brecha através da qual sua mensagem seja acolhida.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Conforto e segurança são condições essenciais para a saúde, mas cada vez mais raras na existência complicada da civilização. Reserve sempre um bom tempo para consolidar seu conforto e segurança, sem excesso de egoísmo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Está tudo certo no mundo mais incerto do que nunca. Esse é o cenário que sua alma encontra e no qual terá de se abrir passagem, tomando iniciativas cujos resultados continuarão incertos até o último momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Promova seu bem-estar tomando distância prudente de pessoas tóxicas, para que sua alma não seja atraída a elas tentando lhes mostrar um caminho melhor. Não se pode ajudar uma pessoa que não queira ser ajudada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria ideal que as pessoas unissem forças e colaborassem entre elas, porém, entre o ideal e o real ainda há um abismo que parece intransponível, mas que precisa ser encarado como, talvez, o desafio mais importante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As demoras se mostrarão positivas, mas aqui e agora elas parecem um inferno torturante. Mantenha a presença de espírito, porque você verá que, no fim, nada precisava de tanto estresse. Deixe passar, deixe passar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seus sonhos podem parecer impossíveis de realizar, mas isso não significa que você deva desistir desses, ou os renegar quando surgem na mente. Se permita viajar longe surfando em sonhos magníficos, mesmo que irrealizáveis.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A vertigem que você experimenta não é necessariamente um mau agouro, é apenas a percepção de tudo que está envolvido e de quão delicado é o cenário pelo qual sua alma precisa transitar agora. Confie no seu taco.